Giornata contro la droga Papa | smantellare organizzazioni criminali

In occasione della Giornata Internazionale contro la Droga, il Papa ha sottolineato con fermezza l’importanza di contrastare le organizzazioni criminali che alimentano il traffico di stupefacenti. Un appello forte e chiaro rivolto agli Stati, affinché rafforzino gli sforzi di smantellamento e tutela della società. L’intervento del Pontefice si inserisce in un impegno globale per una lotta più efficace contro questa piaga. Servizio di Alessandra Camarca.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Droga, il Papa ha detto che gli Stati hanno il dovere di smantellare le organizzazioni criminali che fanno affari con il traffico di stupefacenti. Servizio di Alessandra Camarca. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata contro la droga. Papa: smantellare organizzazioni criminali

In questa notizia si parla di: giornata - droga - papa - smantellare

Giornata mondiale contro la droga: sensibilizzazione nelle Case di Comunità di Strozza e Zogno - In occasione della Giornata mondiale contro la droga, la ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a sensibilizzare e informare le comunità di Strozza e Zogno.

Oggi abbiamo avuto la gioia e l’onore di partecipare all’udienza di Papa Leone XIV in Vaticano, in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. Accanto al Santo Padre anche il sottosegretario Alfredo Mantovano, in ra Vai su Facebook

Leone XIV: lottare contro la droga, gli Stati smantellino le organizzazioni criminali; VIDEO Droga, Papa Leone XIV: Stati smantellino business organizzazioni criminali; Droga, Papa: Stati smantellino business organizzazioni criminali.

Droga, Papa Leone XIV: “Stati smantellino business organizzazioni criminali” - “Troppo spesso, in nome della sicurezza, si è fatta e si fa la guerra ai poveri, riempiendo le carceri di coloro che sono soltanto l’ultimo anello di una catena di morte. Segnala msn.com

Papa “Droga prigione invisibile. Combattere il business, non le vittime” - La droga e le dipendenze sono una prigione invisibile che voi, in modi diversi, avete conosciuto e combattuto, ... Secondo msn.com