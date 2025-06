Giornata contro droghe scritta No droga su Palazzo Madama

Il Palazzo Madama si illumina di un forte messaggio di speranza e consapevolezza, con la proiezione della scritta “No alla droga” in occasione della Giornata mondiale contro le droghe. Un gesto simbolico che coinvolge tutto il Paese, ribadendo l’importanza di prevenzione, informazione e sostegno. Una sfida collettiva per costruire un futuro più sicuro e libero da dipendenze, perché la lotta contro le droghe parte dalla consapevolezza di ognuno di noi.

Anche il Senato ha aderito alla Giornata mondiale contro le droghe, istituita dall’ONU per il 26 giugno. Sulla facciata di Palazzo Madama è stata proiettata la scritta “No alla droga” in bianco su sfondo blu, come segno di sensibilizzazione e sostegno all’iniziativa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giornata contro droghe, scritta "No droga" su Palazzo Madama

I Duostile in concerto in occasione della Giornata mondiale contro le droghe e le dipendenze - Ogni anno, il 26 giugno, le note si uniscono per sensibilizzare e unire: torna il concerto di Emilia Romagna Concerti in occasione della Giornata mondiale contro droghe e dipendenze.

Translate postContro ogni tipo di droga, sempre a difesa della vita. In questa giornata internazionale contro le droghe, il Governo italiano ribadisce l’impegno nella lotta contro la dipendenza da sostanze stupefacenti. Prevenzione, educazione e cooperazione i Vai su X

In occasione della Giornata Internazionale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Droga che si celebra il 26 giugno di ogni anno, l’associazione “La Strada – Der Weg” richiama l’attenzione sugli effetti spesso sottovalutati del consumo di droghe – non solo sulle Vai su Facebook

