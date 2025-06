Giorgio Gori comicità sociale e amore per il teatro | Sul palco fino a che non mi cacciano

Giorgio Gori, artista appassionato e instancabile, unisce il suo amore per il teatro, la comicità e il sociale in un percorso unico e coinvolgente. Con un diploma in Arte Drammatica e una carriera in continua ascesa, Gori racconta: “Sul palco fino a che non mi cacciano”. Una testimonianza di passione autentica e dedizione, che lo ha portato anche in televisione, dimostrando che la vera forza sta nel continuare a sognare e lottare.

Diplomato in Arte Drammatica scopre la passione per la comicità e arriva in tv

