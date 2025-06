Giorgia chiede a Trump il bis a Gaza e a Kiev

Giorgia chiede a Trump di confermare il suo impegno a Gaza e Kiev, mentre il premier al vertice NATO sottolinea l'importanza di mantenere la stessa determinazione per ottenere un cessate il fuoco tra Gerusalemme e Teheran. Sul fronte della difesa, ribadisce: «Investiamo il 5% del Pil, come la Spagna, con costi sostenibili e flessibilità totale.» Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa strategia internazionale e le implicazioni future.

Il premier al vertice Nato: «Serve la stessa determinazione messa per ottenere il cessate il fuoco tra Gerusalemme e Teheran». E sul 5% del Pil alla Difesa precisa: «Abbiamo fatto anche noi come la Spagna, i costi sono sostenibili e c'è flessibilità totale».

Femminicidio Martina Carbonaro, la rabbia di Giorgia Meloni che chiede giustizia: "Dobbiamo fare di piĂą" - Giorgia Meloni esprime il suo sgomento e la sua rabbia per il femminicidio di Martina Carbonaro, sottolineando l'urgenza di fare di piĂą per combattere la violenza di genere.

Meloni: ok armi al 5% del Pil, ma vuole dazi scontati. E sconfessa Salvini Giorgia rivendica l’intesa sulla Difesa criticata dalla Lega: “Sostenibile”. La cena con Donald: tariffe al 10% e “tregua a Gaza” Vai su Facebook

Giorgia chiede a Trump il bis a Gaza e a Kiev; Attacco Usa all’Iran, dopo Conte anche Schlein chiede a Meloni di non concedere le basi italiane a…; Meloni: fiduciosi nella tregua in Iran. Caos è crescente ma non è generato da Trump.

Tariffe al 10% per la Ue, Meloni è favorevole: "Ora tregua per Gaza" - A chiusura del vertice Nato la premier rivendica l'accordo sulle armi: "La determinazione sull'Iran va mostrata sull'Ucraina e sulla Striscia"

Attacco Usa all'Iran, dopo Conte anche Schlein chiede a Meloni di non concedere le basi italiane a Trump: "Parlava di pace, invece bombarda" - La segretaria del PD si unisce a Conte nel chiedere al governo di non partecipare all'escalation militare USA contro l'Iran