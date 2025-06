Giordano in Jazz i provvedimenti di circolazione stradale per l’appuntamento del 27 giugno

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e dell’energia con il Giordano In Jazz - Summer Edition 2025! La rassegna, promossa dall’Amministrazione comunale, promette serate indimenticabili a partire da domani, venerdì 27 giugno, con un DJ set d’eccezione. Non perdere l’occasione di immergerti in un’atmosfera unica fino al grande concerto di Stewart Copeland il 29 luglio in piazza Cavour: un’estate di emozioni e musica da non lasciarsi sfuggire!

Parte domani, venerdì 27 giugno il Giordano In Jazz - Summer Edition 2025. Quattro appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale con, come grande evento conclusivo, il concerto di Stewart Copeland, il 29 luglio in piazza Cavour. Primo appuntamento della rassegna, un dj set d’eccezione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: giordano - jazz - appuntamento - giugno

Stewart Copeland a Foggia: il leggendario batterista dei Police in concerto per il Giordano in Jazz - (?? Campo content non trovato)

Il 27 giugno dalle 21:00, in via Dante a Foggia, Luther Andross di Soho Radio ci farà ballare al ritmo di vinili ricercati in una cornice unica Puglia Culture - Circuito TeatraleMoody Jazz Cafè #giordanoinjazz Vai su Facebook

Giordano in Jazz, i provvedimenti di circolazione stradale per l’appuntamento del 27 giugno; Il World Jazz Network al Sicilia Jazz Festival. Il primo appuntamento con La Local Jazz Band dalle Canarie: 27 giugno ore 20.30 al Real Teatro Santa Cecilia; FERRARA: GLI EVENTI DEL WEEKEND 7 E 8 GIUGNO.

Ripartono i Giovedì Jazz al Boma di Varazze: il 26 giugno l’inaugurazione - L’inaugurazione dell’edizione 2025 si terrà giovedì 26 giugno con l’esibizione con Giulia Rossi e il suo Jazz Quartet. Da targatocn.it

Torna il Nardò Jazz Festival, tre serate di grande musica - Torna il Nardò Jazz Festival, appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica. Lo riporta corrieresalentino.it