Giordano Bruno Guerri ha fatto il ’68 per il sesso E le mie viziosità gay me le sono inventate

Giordano Bruno Guerri rivela un lato inaspettato del '68: la rivoluzione sessuale non solo come movimento storico, ma anche come esperienza personale e collettiva. Con una testimonianza diretta, ci mostra come il desiderio e l’apertura abbiano trasformato la società , sfidando convenzioni e abbracciando nuove libertà . La sua narrazione ci invita a riflettere su come i cambiamenti sociali si intreccino con le storie di vita individuali, arricchendo il racconto di quegli anni.

Giordano Bruno Guerri ha fatto il ’68. Ma l’ha fatto «per il sesso. Prima del Sessantotto, poca roba, trascurabile; dopo, tantissima». E nell’intervista che rilascia al Corriere della Sera spiega la rivoluzione sessuale in un’immagine: «Io con una donna su una panchina di Parco Sempione, circondato da guardoni di ogni tipo e altri impegnati in attivitĂ analoghe alla mia. Soprattutto omosessuali ». Dice che non ne era infastidito, anzi. Mentre con gli uomini «Ho fatto delle cose, sì. Ma molte meno, e di tipo decisamente diverso, di quelle di cui parlai in un’intervista che diedi anni fa, quando mi inventai rapporti omosessuali di ogni tipo per rispondere a modo mio a un colonnino che era uscito sul Foglio di Giuliano Ferrara, in cui si elencavano presunte e analoghe viziositĂ del sottoscritto ». 🔗 Leggi su Open.online

