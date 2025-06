Giocata incredibile di uno spettatore | la pallina finisce in tribuna e lui

Durante il match di quarti tra Beatriz Haddad Maia e Jasmine Paolini a Bad Homburg, un’azione inattesa ha catturato l’attenzione di tutti: una pallina finisce in tribuna, ma uno spettatore, con un gesto fulmineo, la prende al volo usando il suo cappello. Un momento divertente che ha regalato sorrisi e stupore a pubblico e giocatrici, dimostrando come anche nei momenti più imprevedibili il tennis sa sorprendere e divertire.

Scena divertente nel corso del match di quarti di finale tra Beatriz Haddad Maia e Jasmine Paolini a Bad Homburg. La brasiliana colpisce male e spedisce la pallina direttamente in tribuna, ma uno spettatore stupisce tutti, prendendola al volo con il suo cappello . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocata incredibile di uno spettatore: la pallina finisce in tribuna e lui...

In questa notizia si parla di: spettatore - pallina - tribuna - giocata

Giocata incredibile di uno spettatore: la pallina finisce in tribuna e lui....

Napoli-Empoli, Kvaratskhelia fa lo spettatore in tribuna - Il Mattino - Una serata da spettatore per Khvicha Kvaratskhelia, il talento del Napoli che non era in campo contro l'Empoli a causa di quella lombalgia che lo sta tenendo lontano dal campo nelle ultime ... Segnala ilmattino.it

Spettatore colto da malore a Potenza, arbitro sale in tribuna e lo salva - Sportmediaset - L'arbitro, il 23enne Saverio Candela, Sezione AIA di Moliterno, conosce le manovre di primo soccorso, le ha apprese qualche tempo addietro a un Corso. sportmediaset.mediaset.it scrive