Giffoni Toni Servillo torna ad incontrare i giurati del Festival

Il festival Giffoni si prepara a vivere un momento indimenticabile con Toni Servillo, uno dei più grandi attori e pensatori italiani. A Giffoni Valle Piana, il 21 luglio, il talento e l’arte si fonderanno in una giornata dedicata alla creatività e al dialogo, anticipando di un mese il #Giffoni55. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel mondo del cinema e della cultura!

Toni Servillo sarà protagonista di una giornata all’insegna del talento, del pensiero e dell’arte, a Giffoni Valle Piana. Manca solo un mese a #Giffoni55 e il Festival è già pronto ad accogliere uno degli ospiti principali: Toni Servillo, che il 21 luglio sarà protagonista di una giornata all’insegna del talento, del pensiero e dell’arte, a . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giffoni, Toni Servillo torna ad incontrare i giurati del Festival

In questa notizia si parla di: toni - servillo - giffoni - festival

Napoli-Cagliari, chiesti maxischermi in 40 comuni: la sorpresa di Toni Servillo - Per la decisiva sfida scudetto tra Napoli e Cagliari, in 40 comuni italiani sono stati richiesti maxischermi per vivere l’attesa insieme.

Toni Servillo il 21 luglio al Giffoni Film Festival. L'icona del cinema e del teatro incontra i giovani ? Vai su Facebook

Cinema, Toni Servillo incontrerà i giovani al Giffoni Film Festival Vai su X

Toni Servillo al Giffoni Film Festival: appuntamento al 21 luglio; Toni Servillo al Giffoni Film Festival: L'incontro con i giovani giurati il 21 luglio; Cinema, Toni Servillo incontrerà i giovani al Giffoni Film Festival.

Toni Servillo il 21 luglio al Giffoni Film Festival - Manca solo un mese a #Giffoni55 e il Festival è già pronto ad accogliere uno degli ospiti principali: Toni Servillo, che il 21 luglio sarà protagonista di una giornata all'insegna del talento, del pen ... Riporta ansa.it

Arriva toni servillo al giffoni film festival 2025 per un incontro dedicato a teatro e cinema - Il Giffoni Film Festival 2025 a Giffoni Valle Piana ospita Toni Servillo, protagonista di una giornata dedicata alla sua carriera tra teatro e cinema, con incontri rivolti a giovani giurati internazio ... Si legge su gaeta.it