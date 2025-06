Giffoni da Tim Burton a Edoardo Leo | i protagonisti degli eventi speciali del Festival

Dal 17 al 26 luglio, il Giffoni Film Festival torna con la sua 55ª edizione, promettendo un’edizione ricca di eventi speciali che spaziano dal cinema per ragazzi alle proiezioni di star internazionali. Tra anteprime esclusive e incontri imperdibili, il festival si conferma come appuntamento imprescindibile per appassionati e famiglie. Due momenti clou saranno l’anteprima di RIV4LI e l’incontro con Edoardo Leo, protagonisti di storie emozionanti e sorprendenti, rendendo questa edizione ancora più memorabile.

Dal 17 al 26 luglio torna il Giffoni Film Festival e tanti saranno gli eventi speciali della 55esima edizione. Due importanti appuntamenti il 18 luglio con l’anteprima di RIV4LI, nuova serie per ragazzi prodotta da Netflix e Stand by Me, e, nella stessa giornata, Edoardo Leo, Javier Leoni e Mattia Piccoli presentano Per te, film ispirato alla vera storia del giovane Mattia che ha dedicato la sua infanzia alla cura del padre malato. Il 19 luglio è la volta de I CESARONI – IL RITORNO (una coproduzione Publispei – RTIMediaset). Dopo dieci anni, tornano i mitici protagonisti di I Cesaroni con una nuova stagione che promette di emozionare e coinvolgere. 🔗 Leggi su Funweek.it

