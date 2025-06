giffoni 2025 tra gli ospiti paolo sorrentino e tim burton

Preparati a vivere un’edizione memorabile del Giffoni 2025, dove grandi nomi come Paolo Sorrentino e Tim Burton si uniscono a star iconiche del cinema italiano. Con oltre 5.000 giovani giurati da tutto il mondo e un tema che invita a riscoprire l’umanità, questa 55esima edizione promette emozioni intense e scoperte sorprendenti. Un appuntamento imperdibile che celebriamo insieme, perché il futuro della cultura passa anche attraverso le nuove generazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il premio Oscar Paolo Sorrentino, il regista Tim Burton, attori-simbolo del cinema italiano come Toni Servillo e Ornella Muti. Sono alcuni degli ospiti della prossima edizione del Giffoni Film Festival, la numero 55, in programma dal 17 al 26 luglio a Giffoni Valle Piana, con 5000 giurati provenienti da 30 Paesi e il tema "Diventiamo umani". Oltre 120 i talenti del mondo del cinema, della musica e della cultura che incontreranno i giurati. Il programma partirà il 17 luglio con Francesca Chillemi, il 23 sarà la volta di Sorrentino e di Giovanni Allevi. Il 25 luglio arriva Tim Burton, in occasione dell'arrivo su Netflix della seconda stagione di "Mercoledì"