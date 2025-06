Giardini a lago ennesimo stop | anche la seconda ditta esclusa si riparte da zero

Il futuro dei Giardini a Lago di Como rimane incerto, tra stop e ripartenze che sembrano non finire mai. Dopo l’esclusione della prima ditta e il fallimento del tentativo di affidare i lavori alla seconda classificata, la situazione si complica ulteriormente. La speranza di vedere presto una svolta concreta si affievolisce, lasciando la città in attesa di una soluzione definitiva. La domanda che tutti si pongono ora è: quando potremo finalmente godere di questa rinomata oasi sul lago?

Il destino dei giardini a lago di Como resta appeso a un nuovo rinvio. Anche il tentativo di assegnare il completamento dei lavori alla seconda classificata nella graduatoria originaria, la I.Cos Italia Srl di Zelo Buon Persico, è fallito. Dopo la revoca del contratto alla Helios Consorzio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

