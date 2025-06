Gianna Nannini in concerto al Circo Massimo | la scaletta delle canzoni

Il countdown è iniziato: il 26 giugno 2025 Gianna Nannini infiammerà il Circo Massimo in un concerto unico nel suo genere. Per la prima volta, la rocker senese si esibirà in questa magica cornice romana, pronta a regalare alle migliaia di fan un’esperienza indimenticabile. Mentre l’attesa cresce, ecco una possibile scaletta della serata, tra classici intramontabili e brani energici: preparatevi a un rock show senza precedenti!

Countdown per il concerto di Gianna Nannini che si esibirà al Circo Massimo il 26 giugno 2025. La cantante senese per la prima volta si esibirà in questa cornice romana ed il pubblico non vede l’ora di seguirla. Sarà, senza dubbio, un rock show senza precedenti. Scaletta Gianna Nannini. Nonostante manchi poco al debutto, ecco quale potrebbe essere la scaletta del concerto di Gianna Nannini: 1983, Primadonna, Filo spinato, Radio baccano, Scandalo, Ragazzo dell’Europa, Lento lontano, Fenomenale, Profumo, Un giorno disumano, La differenza, Me and Bobby McGee, Io voglio te, I maschi, Fotoromanza, Io, Sei nell’anima, Meravigliosa creatura, Hey bionda, Bello e impossibile, Latin lover, America, Aria. 🔗 Leggi su Funweek.it

