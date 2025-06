Giallo nel torinese trovato il cadavere di donna in una casa di Rivalta

Un inquietante giallo scuote Rivalta, nel torinese, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna all’interno di una casa. Le forze dell’ordine sono ora impegnate a ricostruire la dinamica di questa tragica scoperta, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda. La comunità aspetta con ansia risposte e giustizia, mentre gli investigatori lavorano senza sosta per fare luce su questo enigma che ha sconvolto la tranquilla cittadina.

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in una casa di Rivalta, nel torinese. Sul posto stanno operando i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

È morta la donna accoltellata mercoledì 28 maggio dal marito a Grugliasco, nel Torinese. In un appartamento di una palazzina a sei piani, un uomo di 61 anni ha colpito la moglie, coetanea, con diversi fendenti all’addome. La donna è stata portata in codice ro Vai su Facebook

