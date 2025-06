Giallo nel Torinese donna trovata morta in casa | il marito si è ucciso in un lago Si indaga per femminicidio

Un inquietante mistero avvolge il Torinese, dove una donna è stata trovata morta in casa, mentre il marito, 55 anni, è stato ritrovato senza vita nel Lago Grande di Avigliana poche ore dopo. Le autorità indagano per femminicidio e un collegamento tra i due eventi che potrebbe rivelare un dramma familiare dai risvolti sconvolgenti. La comunità attende con trepidazione chiarimenti su questa tragica vicenda.

Il marito della donna, 55 anni, è stato ritrovato senza vita poche ore prima nel Lago Grande di Avigliana. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Giallo nel Torinese, donna trovata morta in casa: il marito si è ucciso in un lago. Si indaga per femminicidio

In questa notizia si parla di: marito - donna - lago - giallo

Il marito di Chamila Wijesuriya su Emanuele De Maria: “Le dissi stai attenta, ha ucciso una donna” - Due morti e una persona gravemente ferita: il tragico epilogo del caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida che si è tolto la vita dopo aver colpito due colleghi, sembra aver preannunciato un altro dramma.

#PrimaVisioneAssoluta - Alle 21.00 "“Il lago della vendetta” di Didier Bivel, con Camille Claris, Pierre Perrier, Benjamin Gaitet | Nel giorno del suo matrimonio Lucie perde il marito, ucciso da un fulmine. Da quel momento la donna, impaurita, non riesce più a u Vai su Facebook

Rivalta, omicidio in via XXV Aprile: trovato il cadavere di una donna. «Ipotesi omicidio-suicidio, il marito a; Scivola, cade nel lago e rischia di annegare: il marito si getta in acqua e la salva. Una donna di 43 anni elitrasportata in ospedale; Toscolano Maderno: 43enne cade nel lago durante la passeggiata, intervento dell'elisoccorso.

Donna morta in casa nel Torinese, ipotesi femminicidio: il marito si è ucciso in un lago - La donna, sulla cinquantina, è stata trovata senza vita al secondo piano di una palazzina, in una zona residenziale vicino al centro storico. ansa.it scrive

Rivalta, omicidio in via XXV Aprile: trovato il cadavere di una donna. «Ipotesi omicidio-suicidio, il marito annegato nel lago Grande di Avigliana» - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi ... Scrive ilmattino.it