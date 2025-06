Giallo Lang | un curioso mistero divide i tifosi del Napoli

Il calciomercato napoletano si infiamma con un nuovo e intrigante giallo: l’imminente acquisto di Noa Lang, giovane talento del Psv Eindhoven. Dopo le ufficializzazioni di De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo si avvicina al tris, ma un mistero circonda ancora il trasferimento. Con i dettagli finali che sembrano ormai sfiorare la perfezione, si apre un'ipotesi affascinante sulla vera natura di questa operazione. Le prossime ore sveleranno finalmente tutti i segreti di questa intrigante trattativa.

Emerge un piccolo giallo rigaurdante Noa Lang, imminente acquisto del Napoli: c’è un curioso mistero che lo riguarda. Il Napoli è vicinissimo a chiudere il terzo acquisto del suo mercato dopo i già ufficiali De Bruyne e Marianucci. Sembra oramai ad un passo la chiusura definitiva per Noa Lang, per cui mancano veramente solo pochissimi dettagli da limare. L’esterno arriva dal Psv Eindhoven per una cifra intorno ai 28 milioni ed era stato già trattato a gennaio come immediato post Kvaratskhelia. Ora tutti i tifosi del Napoli sono curiosissimi di scoprire ogni dettaglio su di lui: a destare interesse, non è stata però solo la sua “seconda vita” da rapper, ma anche un piccolo mistero che lo riguarda. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Giallo Lang: un curioso mistero divide i tifosi del Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - lang - giallo - curioso

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Giallo Lang: un curioso mistero divide i tifosi del Napoli.

Napoli, Gialli.it: 13 novembre inaugurazione La Casa del Giallo, prima in Italia - Il Mattino - it: 13 novembre inaugurazione La Casa del Giallo, prima in Italia Nelle sale di via Enrico Alvino si troveranno anche rari e curiosi oggetti da collezione legati al mondo del ... Lo riporta ilmattino.it

A Napoli arriva il Festival del Giallo: dal 23 al 26 maggio in Villa Floridiana al Vomero - Fanpage.it - Dal 23 al 26 maggio 2024 la terza edizione del Festival del Giallo di Napoli: l'appuntamento è in Villa Floridiana, al Vomero, ... Da fanpage.it