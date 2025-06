Giallo a Bergamo una ragazzina trovata morta nell’area della ex fabbrica Reggiani

Un mistero avvolge Bergamo: una giovane ragazza è stata trovata senza vita nell’area tra la ex fabbrica Reggiani e il cantiere Teb, in via Legrenzi. Le circostanze della morte sono ancora tutte da chiarire, mentre i testimoni parlano di aver visto due figure poco prima delle 21. La comunità si interroga su cosa sia successo in quella notte fatale, mentre le indagini si intensificano per fare luce su questo enigma inquietante.

Bergamo, 26 giugno 2025 – Il corpo senza vita di una giovane è stato trovato nell'area tra la ex fabbrica della Reggiani e il cantiere della Teb, in via Legrenzi, in città. Il decesso è avvenuto in circostanze che sono ancora tutte da chiarire. Dalle prime indiscrezioni sembra che possa trattarsi di una ragazza che risultava scomparsa da mercoledì, 25 giugno. I testimoni. I testimoni hanno raccontato di avere visto poco prima delle 21 due uomini scortare un'ambulanza della Croce rossa di Seriate all'interno dell'area con due automediche. Ancora sconosciute le cause del decesso. Più tardi sono arrivate anche le pattuglie della Polizia di Stato e poi la Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giallo a Bergamo, una ragazzina trovata morta nell’area della ex fabbrica Reggiani

