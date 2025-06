Giacomo Ponti è il nuovo presidente di Federvini

Giacomo Ponti, figura di spicco nel settore vinicolo, è stato eletto nuovo presidente di Federvini, subentrando a Micaela Pallini. La sua nomina, avvenuta durante l’assemblea generale del 25 giugno, segna un importante passo avanti per l’associazione, che rinnova la sua governance con un mix di esperienza e innovazione. Con un occhio rivolto al futuro, Ponti promette di guidare il settore verso nuove sfide e opportunità, rafforzando il position di Federvini a livello internazionale.

É Giacomo Ponti il nuovo presidente di Federvini, che subentra a Micaela Pallini. La nomina è avvenuta durante l'assemblea generale di Federvini che si è svolta ieri, mercoledì 25 giugno. L'assemblea ha contestualmente sancito il rinnovo della governance di Federvini, con la nomina dei vice.

Un nuovo capitolo si apre in Federvini: Giacomo Ponti 232, scelto come nuovo presidente, segna una svolta storica con l'ingresso di un esponente degli aceti, dopo quattro anni di leadership di Pallini.

Voglio congratularmi con Giacomo Ponti per la sua nomina a presidente di Federvini. Un incarico prestigioso che, per la prima volta, vede un rappresentante del comparto aceti alla guida della Federazione. La sua storia imprenditoriale, radicata nella tradizio

