Giaccherini la spara grossa | Bastoni? Lo metto subito dietro a Facchetti tra i difensori dell’Inter Pio Esposito mi ricorda Vieri Il consiglio sul mercato ai nerazzurri

Emanuele Giaccherini non ha paura di scendere in campo con le sue opinioni, e questa volta il suo focus è sui talenti nerazzurri Pio Esposito e Bastoni. Con un paragone azzardato e un consiglio franco, l’ex calciatore mette in discussione il futuro di alcuni protagonisti dell’Inter, lasciando intendere che il mercato potrebbe riservare sorprese. Ma cosa ha davvero detto Giaccherini? Scopriamo insieme i suoi commenti, che fanno discutere gli appassionati di calcio.

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha voluto dire la sua su alcuni singoli giocatori nerazzurri al termine di Inter River Plate. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Emanuele Giaccherini non si risparmia in paragoni pesanti per Francesco Pio Esposito e per Alessandro Bastoni al termine di Inter River Plate, match del Mondiale per Club vinto per 2 a 0 dai ragazzi di Chivu. SU PIO ESPOSITO – « Pio Esposito ci deve credere, per le potenzialità, le qualità che ha. A me è piaciuto tantissimo, in tutta la partita come nel primo tempo quando Barella gli dà una palla e lui fa un movimento da attaccante vero, fa finta di attaccare la porta, si stacca. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giaccherini la spara grossa: «Bastoni? Lo metto subito dietro a Facchetti tra i difensori dell’Inter. Pio Esposito mi ricorda Vieri». Il consiglio sul mercato ai nerazzurri

