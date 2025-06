Ghemme gravissimo un bambino di 11 anni investito in centro

Un drammatico incidente scuote Ghemme, nel cuore della provincia di Novara: un bambino di soli 11 anni è stato investito in pieno centro, vicino al municipio, e versa in condizioni gravissime. L'impatto è stato improvviso e devastante, lasciando la comunità sgomenta. I soccorsi sono prontamente intervenuti, ma la gravità delle ferite desta grande preoccupazione. Restate con noi per aggiornamenti su questa tragica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente drammatico nel cuore del paese: il piccolo è in condizioni critiche. Un gravissimo incidente, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 giugno, ha scosso la comunità di Ghemme, in provincia di Novara. Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto in pieno centro cittadino, nei pressi del municipio, in un’area solitamente affollata e frequentata da famiglie e passanti. L’impatto e i primi soccorsi. L’urto è stato violento e ha immediatamente richiamato l’attenzione di numerosi presenti, che hanno vissuto momenti di grande paura e tensione. Secondo una prima ricostruzione, l’ automobile stava transitando nella via principale quando, per cause ancora da chiarire, ha travolto il bambino che si trovava a piedi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ghemme, gravissimo un bambino di 11 anni investito in centro

In questa notizia si parla di: gravissimo - ghemme - bambino - anni

Bimbo di 11 anni investito da un’auto in pieno centro nel novarese, è gravissimo; Bambino investito a Ghemme, ricoverato al Cto in prognosi riservata; Ghemme, gravissimo un bambino di 11 anni investito in centro.

Bimbo di 11 anni investito da un’auto in pieno centro nel novarese, è gravissimo - Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi: è stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, poi i medici ne hanno ... Riporta fanpage.it

bambino di 11 anni travolto da auto a Ghemme: condizioni critiche e indagini in corso sulla dinamica - Un bambino di 11 anni investito a Ghemme, provincia di Novara, è ricoverato in codice rosso al Regina Margherita di Torino; la comunità chiede interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale. Come scrive gaeta.it