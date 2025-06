ghali fuori ora il video di chill su youtube in attesa del live a roma il 15 luglio

Se l'estate di Ghali fosse un colpo di scena, il nuovo video di "Chill" è la sua dichiarazione d'intenti: fresco, coinvolgente e pronto a farci vivere la stagione con leggerezza. Mentre si avvicina il grande live a Roma il 15 luglio, l'artista continua a entrare più nel vivo del suo Summer Tour 2025, che culminerà al Gran Teatro di Fiera Milano Live. La scena è tutta da vivere: l'estate da “chill guy” inizia ora!

L'ESTATE DA CHILL GUY DI GHALI FUORI ORA IL VIDEO DI CHILL ENTRA SEMPRE PIÙ NEL VIVO IL SUMMER TOUR 2025 PER TUTTA L'ESTATE E FINO AL 20 SETTEMBRE CON IL CONCERTO-EVENTO GRAN TEATRO DI GHALI @ FIERA MILANO LIVE Per tradurre in immagini l'estate da "chill guy" di Ghali, arriva oggi il video del suo ultimo singolo Chill (Warner Music Italy), un vero e proprio inno pensato per inaugurare a tempo di "sto" la nuova stagione della leggerezza. Girato interamente in pellicola, il videoclip unisce l'estetica materica del cinema analogico con l'innovazione digitale. Ghali attraversa scenari surreali e simbolici, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite del grottesco, in un viaggio visivo che diventa metafora della società contemporanea: un flusso caotico e stratificato, dove si cerca un senso tra sogno, moda e realtà urbana.