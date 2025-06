Getta una sigaretta e scatena l’inferno sull’isola greca | così è bruciata Chio

Un gesto apparentemente innocente può scatenare conseguenze disastrose. Sull’isola greca di Chio, un incendio di origine umana sta devastando migliaia di ettari di natura incontaminata, lasciando dietro di sé un panorama di distruzione e preoccupazione. La causa? Una sigaretta gettata via in modo irresponsabile. È un monito potente: ogni nostra azione può avere ripercussioni imprevedibili. E il fuoco, una volta acceso, non si ferma facilmente.

Atene, 26 giugno 2025 – Migliaia ettari sono già bruciati. E non è finita. Sull’ isola greca di Chio, perla dell’Egeo davanti alla Turchia, sono ancora in corso le operazioni per spegnere il maxi incendio scoppiato quattro giorni fa. Un rogo di origine umana, almeno in parte: qualcuno l’ha appiccato, anche se involontariamente. Si tratta di una donna. epa12196789 A wildfire front as seen from the port of Lithi in Chios, Greece, 24 June 2025 (issued 25 June 2025). Greek authorities on 25 June announced the arrest of a 30-year-old Georgian woman suspected of tossing away a lit cigarette that helped start one of the wildfires that broke out between 22 and 23 June, while investigations are still underway to determine the cause of the other blazes on the island. 🔗 Leggi su Quotidiano.net