Gestione dei rifiuti e nuovi impianti Un ruolo centrale per Belladanza

Belladanza si conferma protagonista nella sfida alla gestione sostenibile dei rifiuti. Con il nuovo polo, Città di Castello punta a diventare un punto di riferimento regionale e nazionale, contribuendo attivamente alla creazione di impianti all’avanguardia. Il sindaco Luca Secondi ha espresso chiaramente la volontà di coinvolgere la Regione in investimenti strategici, sottolineando come questa iniziativa possa consolidare il ruolo di Belladanza come hub ecologico di eccellenza.

"Con il polo di Belladanza, Città di Castello si candida a essere uno dei pilastri della programmazione del nuovo piano dei rifiuti cui sta lavorando la Regione ". Nella seduta di martedì della commissione servizi, il sindaco Luca Secondi ha messo sul tavolo dell’assessore all’ambiente Thomas De Luca l’aspettativa che la Regione investa su Belladanza per gli impianti del ciclo di gestione dei rifiuti. A tal fine ha offerto la disponibilità del Comune a utilizzare "gli strumenti urbanistici necessari per l’insediamento di nuove tecnologie" rivendicando il ruolo che la discarica di Belladanza ha avuto in passato accogliendo ‘rifiuti’ di altre zone e garantendo così la tenuta del sistema regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gestione dei rifiuti e nuovi impianti. Un ruolo centrale per Belladanza

