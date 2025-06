Germania verso la leva militare obbligatoria | Dobbiamo colmare le carenze degli ultimi decenni

La Germania si avvicina a una nuova svolta con la possibile introduzione della leva militare obbligatoria, un passo deciso per colmare le lacune degli ultimi decenni. Il vice cancelliere Klingbeil sottolinea: "Il nostro compito è garantire un futuro in cui potremo continuare a vivere in sicurezza in Germania." Una mossa che potrebbe rafforzare la difesa e l’unità nazionale, ma solleva anche interrogativi sul futuro della politica di difesa europea.

Lavrov contro la Germania: «Merz come Hitler, si riarma per espandersi». A Berlino si fa largo il ritorno della leva obbligatoria

La Germania prepara la leva obbligatoria, Merz alle imprese: "Liberate i lavoratori per l'esercito"

Il piano della Germania per tornare alla leva e ampliare l'esercito. Cosa fanno gli altri Paesi europei e qual è la linea dell'Italia

Germania, il governo vuole reintrodurre la leva obbligatoria: "Obiettivo 60mila reclute in più e 200mila riservisti" - L'accordo di coalizione di governo in Germania – sottoscritto da CDU, CSU e SPD – prevede la creazione di "un nuovo servizio militare attraente" che "si basi sulla partecipazione volontaria".

Leva militare obbligatoria? Ecco cosa succede in Europa - A rilanciarlo è la Germania, dove il ministro della Difesa Boris Pistorius ha annunciato un disegno di legge