Germania il governo vuole reintrodurre la leva obbligatoria | Obiettivo 60mila reclute in più e 200mila riservisti

In Germania, il governo si prepara a una svolta storica nel settore della difesa: l’obiettivo è reclutare 60mila volontari e 200mila riservisti, con un nuovo servizio militare che punta sulla partecipazione volontaria. Tuttavia, il ministro Boris Pistorius considera la possibilità di reintrodurre la leva obbligatoria, pronta a entrare in scena se i numeri dei volontari dovessero essere insufficienti. Una mossa che potrebbe ridefinire il futuro militare del Paese...

L'accordo di coalizione di governo in Germania – sottoscritto da CDU, CSU e SPD – prevede la creazione di "un nuovo servizio militare attraente" che "si basi sulla partecipazione volontaria ". Il ministro della Difesa, Boris Pistorius, vuole però adesso includere comunque nella nuova legge anche l'ipotesi della coscrizione obbligatoria. Entrerebbe in vigore nel caso in cui ci fossero troppo pochi volontari, come ha delineato il politico della SPD nel programma televisivo " Caren Miosga " dell' Ard. Pistorius aveva già ribadito in più occasioni che all'esercito tedesco occorrono almeno 60 mila reclute in più, ma soprattutto le forze armate devono poter contare su un contingente di 200 mila riservisti.