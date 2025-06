George e Amal Clooney brillano a Buckingham Palace ospiti di re Carlo e ormai molto lontani da Harry e Meghan Markle

Tra il sontuoso sfondo di Buckingham Palace e il prestigioso palco dei King's Trust Awards 2025, George e Amal Clooney emergono come protagonisti indiscussi, ospiti d’onore e simboli di una nuova era di alleanze reali. Lontani ormai dai Sussex, i Clooney consolidano il loro legame con la famiglia reale britannica, dimostrando che il loro fascino internazionale e il loro impegno filantropico sono più forti che mai. Un capitolo brillante della loro presenza nel mondo delle alte sfere.

George e Amal Clooney sono stati tra gli ospiti d’onore ai King's Trust Awards 2025, a Buckingham Palace su invito di re Carlo III. Archiviata la vecchia amicizia con i Sussex, i Clooney sono vicini a re Carlo più che mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - George e Amal Clooney brillano a Buckingham Palace ospiti di re Carlo (e ormai molto lontani da Harry e Meghan Markle)

