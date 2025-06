George Clooney e la moglie Amal a Buckingham Palace | re Carlo è sempre più pop

George Clooney e sua moglie Amal hanno fatto un ingresso regale a Buckingham Palace, ma non per una semplice visita di cortesia. La loro presenza era legata alla consegna dei prestigiosi King’s Trust Awards 2025, un riconoscimento riservato a chi ha affrontato con coraggio sfide come problemi di salute mentale e difficoltà scolastiche. Un momento unico che unisce il mondo dello spettacolo e quello del servizio pubblico, dimostrando quanto il cuore possa fare la differenza.

Che ci facevano George Clooney e la moglie Amal a Buckingham Palace l’altra sera? No, non si trattava di un tĂŞte-Ă -tĂŞte del sovrano con l’attore americano e la consorte. Il motivo era un altro. George Clooney e Amal a palazzo da re Carlo. La sera del 25 giugno re Carlo ha ricevuto a palazzo i vincitori dei King’s Trust Awards 2025. Coloro che, vale a dire, hanno superato vari ostacoli come problemi di salute mentale, difficoltĂ scolastiche e disoccupazione proprio con l’aiuto del Trust. Nonostante la cerimonia di consegna dei premi sia in programma per oggi, 26 giugno, i vincitori si sono riuniti a corte con qualche ora di anticipo per celebrare con il re il fatto di essere riusciti a migliorare le proprie vite. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - George Clooney e la moglie Amal a Buckingham Palace: re Carlo è sempre piĂą pop

