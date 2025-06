Genova è morto Night Spirit | il cane poliziotto eroe trovò sei persone sotto le macerie del Ponte Morandi

A Genova, il cuore si stringe di fronte al trionfo di coraggio e dedizione: Night Spirit, il pastore australiano in pensione, ha risposto ancora una volta al richiamo del dovere, trovando sei persone sotto le macerie del ponte Morandi. Un vero eroe che, dopo tre anni di meritato riposo, ha dimostrato che il vero spirito poliziotto non si spegne mai. La sua storia ci ricorda quanto possa essere potente l’amore per la vita e il servizio.

Pastore australiano, era da tre anni "in pensione" dopo una vita accanto all'inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Genova, è morto Night Spirit: il cane poliziotto eroe trovò sei persone sotto le macerie del Ponte Morandi

