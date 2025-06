Genova è morto il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi | sotto le macerie trovò sei sopravvissuti

A Genova, il cane poliziotto eroe del ponte Morandi, Night Spirit, un pastore australiano di tre anni in pensione, ha perso la vita sotto le macerie, lasciando un vuoto immenso. La sua incredibile dedizione e coraggio hanno salvato sei vite, dimostrando che anche in momenti di grande dolore, la forza del legame tra uomo e animale può fare la differenza. La sua memoria resterà per sempre nei cuori di tutti noi.

Pastore australiano, Night Spirit era da tre anni "in pensione" dopo una vita accanto all'inseparabile conduttrice ispettrice Laura Bisio.

