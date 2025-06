Genitori che scattano foto durante eventi nei campus oratori saggi gite estive | ricordiamo le regole di pubblicazione nei social Occhio alla privacy

Durante eventi come recite, saggi o gite estive, i genitori spesso catturano momenti speciali dei propri figli. Tuttavia, è fondamentale ricordare le regole sulla privacy: le foto e i video per uso strettamente familiare sono permessi, ma bisogna sempre rispettare la privacy degli altri partecipanti. Conoscere queste semplici norme aiuta a vivere ogni evento in serenità e rispetto reciproco, evitando spiacevoli inconvenienti. Ricordiamoci che una corretta gestione delle immagini tutela tutti noi.

Durante recite scolastiche, saggi, gite o eventi negli oratori e campus estivi, è frequente che i genitori scattino fotografie o registrino video dei propri figli. Questa pratica, se limitata all’ambito personale e familiare, non costituisce una violazione della privacy. Le immagini raccolte per uso privato non sono soggette alle restrizioni del Regolamento (UE) 2016679. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

