Genesio Rocca Gemar nominato Presidente di Assogiocattoli

Durante l’Assemblea Annuale dei Soci di Assogiocattoli, svoltasi il 24 giugno 2025 a Villa Borromeo Visconti Litta, è stato eletto all’unanimità Genesio Rocca come nuovo Presidente. Socio di maggioranza e COO di Gemar srl, azienda leader con sede a Casalvieri, Rocca porta con sé una visione innovativa e una forte passione per il settore dei giocattoli. La sua nomina segna un nuovo entusiasmante capitolo per l’associazione e per il futuro del comparto.

L’Assemblea Annuale dei Soci di Assogiocattoli, riunitasi il 24 Giugno 2025 presso Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, ha eletto all’unanimità Genesio Rocca, Socio di maggioranza, Vicepresidente e COO di Gemar srl, l'azienda che ha sede a Casalvieri in provincia di Frosinone e che da lavoro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

