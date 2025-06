Generazione Beta | i bambini nati dal 2025 sono i Gen B ecco perché e le caratteristiche

Con l’arrivo del 2025 si apre un nuovo capitolo generazionale: la Generazione Beta, composta dai bambini nati da quell’anno. Questi giovani innovatori porteranno con sé caratteristiche uniche, influenzate dall’epoca digitale e dalla rapidità del cambiamento globale. Ma cosa rende questa generazione così speciale? Scopriamo insieme le peculiarità di chi rappresenta il futuro e come plasmerà il mondo di domani.

Da diversi anni ormai si sente spesso parlare di una specifica generazione: i Baby Boomer, la Generazione X, i Millennials, la Generazione Z, eccetera. Etichette nate inizialmente per esigenze di ricerca demografica e sociologica, ma che col tempo sono entrate nel linguaggio comune. Ma cosa significa davvero appartenere a una generazione? L’ Enciclopedia Treccani definisce la generazione come “l’insieme degli individui aventi pressappoco la stessa età”, ma oltre a raggruppare persone nate e cresciute nello stesso periodo storico (elemento demografico), l’interesse per le varie generazioni è legato al fatto che queste persone condividono esperienze, fasi della vita e avvenimenti storici significativi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it