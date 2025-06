generali continua a crescere una nuova sede in viale amendola

di una clientela in continua evoluzione, offrendo servizi ancora più efficienti e personalizzati. Con questa espansione, Generali consolida il suo impegno a fianco delle famiglie e delle imprese di Modena, rafforzando il legame con la comunità locale e garantendo una presenza capillare e di fiducia sul territorio. È un passo importante verso un futuro sempre più solido e vicino alle esigenze di tutti.

Generali Via Emilia Est di Pierluigi Bancale continua il suo percorso di crescita con l’apertura di una nuova sede in viale Amendola, Modena, rafforzando ulteriormente la sua presenza sul territorio e il legame con la comunità. Pierluigi Bancale (foto in basso), Agente Generale di Modena, sottolinea: "In un contesto sempre più complesso, è fondamentale avere un punto di riferimento affidabile. Questa nuova sede nasce per rispondere alle esigenze di crescita e per essere ancora più vicini alle persone, offrendo servizi chiari e su misura". L’agenzia, già punto di riferimento per la consulenza assicurativa e finanziaria, si distingue anche per il suo impegno nella formazione e nell’attrazione di nuovi talenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it