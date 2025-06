GEN Festival 2025 | due giorni tra fumetti creatività musica e cultura pop ai Giardini Luzzati

Preparati a immergerti in un mondo di creatività e divertimento: il GEN Festival 2025, due giorni tra fumetti, musica e cultura pop ai Giardini Luzzati, si conferma come l’appuntamento imperdibile dell’estate italiana. Dopo il successo della prima edizione, torna con un programma ancora più ricco e accessibile, pronto a coinvolgere appassionati di tutte le età. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’arte e l’innovazione: tutto pronto per un’esperienza indimenticabile!

È Tutto pronto per la seconda edizione di GEN – dalla parte del Fumetto, il festival che sabato 28 e domenica 29 giugno trasformerà i Giardini Luzzati nel cuore pulsante della scena fumettistica italiana. Dopo il successo dello scorso anno, GEN torna con un programma ancora più ricco, accessibile e gratuito, pronto ad accogliere appassionati, famiglie, artisti e curiosi tra incontri, laboratori, performance e mostre. Prodotto da CDM Lab con la direzione artistica di ARF! Festival, in collaborazione con i Giardini Luzzati – Spazio Comune e con il patrocinio di Regione Liguria, GEN si conferma come un punto di riferimento, nel suo genere, all'interno del panorama culturale della città.

Festival Bellezze Interiori, a Como aprono giardini e cortili nascosti: il programma - Scopri l'incanto di Como con il Festival Bellezze Interiori, in programma il 17 e 18 maggio 2025. Questo evento unico offre l'opportunità di esplorare giardini storici e cortili nascosti, normalmente inaccessibili, per un weekend all'insegna della bellezza e della cultura.

Sabato 28 giugno ai Giardini Luzzati - Spazio Comune il cantautore romano Piotta in concerto per il "Gen Festival" Vai su Facebook

