GEN – dalla parte del Fumetto la seconda edizione il 28 e 29 giugno ai Giardini Luzzati

Preparati a immergerti nel mondo del fumetto: il 28 e 29 giugno, i Giardini Luzzati diventeranno il palcoscenico di GEN – dalla parte del Fumetto, la seconda edizione di un festival che promette emozioni e innovazione per grandi e piccini. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati, con tante sorprese e incontri speciali. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di vivere l’arte del fumetto in prima persona!

È tutto pronto per la seconda edizione di GEN – dalla parte del Fumetto, il festival che sabato 28 e domenica 29 giugno trasformerà i Giardini Luzzati nel cuore pulsante della scena fumettistica italiana. Dopo il successo dello scorso anno, GEN torna con un programma ancora più ricco, accessibile e gratuito, pronto ad accogliere appassionati, famiglie, artisti e curiosi tra incontri, laboratori, performance e mostre. Prodotto da CDM Lab con la direzione artistica di ARF! Festival, in collaborazione con i Giardini Luzzati – Spazio Comune e con il patrocinio di Regione Liguria, GEN si conferma come un punto di riferimento, nel suo genere, all’interno del panorama culturale della città. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Al mercato Santa Chiara di Vasto il 21 giugno (dalle 17:00 alle 24:00) e il 22 giugno (dalle 10:00 alle 21:00) torna la Fiera del Disco. «L'iniziativa, alla sua seconda edizione, permetterà di acquistare e scambiare vinili, dischi, oltre che fumetti e gadget di ogni ti

"Manga Issho" n. 2: mercoledì 25 giugno @EdStarComics presenterà il secondo volume di un progetto che unisce quattro grandi editori del panorama internazionale. ? In programma: sessioni di firmacopie con gli autori e lezioni di fumetto per

GEN Festival 2025: fumetto, musica e creatività nel cuore di Genova - Il 28 e 29 giugno torna ai Luzzati il festival gratuito che celebra la nona arte con ospiti d'eccezione, laboratori, mostre e un concerto di Piotta