Gen 2024 | festival del fumetto ai giardini luzzati il 28 e 29 giugno

Gen – Dalla parte del fumetto torna a giugno, portando i Giardini Luzzati al centro della scena culturale italiana con la sua seconda edizione. Un festival dedicato ai graphic novel, che promette di coinvolgere appassionati, artisti e curiosi in un universo fatto di creatività, storie e innovazione visiva. Preparati a scoprire nuove opere, incontri imperdibili e atmosfere uniche: perché il mondo dei fumetti merita di essere celebrato come mai prima d’ora.

gen – dalla parte del fumetto: un festival dedicato alla cultura del graphic novel. Il festival gen – dalla parte del fumetto si prepara a tornare con la sua seconda edizione, confermandosi come uno degli eventi di riferimento nel panorama culturale italiano dedicato al mondo dei fumetti. In programma per il fine settimana del 28 e 29 giugno, l'evento trasformerà i Giardini Luzzati in un punto di incontro tra appassionati, artisti e curiosi, offrendo un ricco calendario di incontri, workshop, mostre e performance gratuite. una vetrina internazionale per autori e opere di rilievo. Organizzato da CDM Lab con la direzione artistica dell' ARF! Festival, in collaborazione con i Giardini Luzzati – Spazio Comune e sotto il patrocinio della Regione Liguria, gen si configura come una piattaforma immersiva nel mondo del fumetto contemporaneo.