GDF Arezzo | 251° Anniversario della Guardia di Finanza – Il Bilancio Operativo dal 1° Gennaio 2024 al 31 Maggio 2025

In occasione del 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Arezzo ha reso noti i risultati conseguiti nell’attività operativa dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025. Un impegno “a tutto campo” che si traduce in 375 interventi ispettivi e 221 indagini finalizzate al contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni criminali nell’economia legale. 375 controlli fiscali e 221 indagini per contrastare frodi, evasione e infiltrazioni criminali.? Scoperti 97 evasori totali e 560 lavoratori irregolari, con sequestri proposti per oltre 16,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lortica.it