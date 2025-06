Gazzetta dello Sport | Il tesoro di ADL

L’estate del Napoli si apre con un nuovo capitolo, tra partenze e ricostruzioni, come racconta La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento “Il tesoro di ADL”. Dopo aver speso 150 milioni, in parte recuperati con la cessione di Kvaratskhelia, la società si prepara a reinventarsi, affrontando la diaspora estiva e il difficile equilibrio tra emozioni e conti. Si prospetta un futuro ricco di sfide e opportunità per gli Azzurri.

Poi arriverà la diaspora, quella che nel calcio si ripete ogni estate, e che nel caso del Napoli significa ricostruzione, dentro e fuori. Nuovi volti e vecchi amici in partenza, tra emozioni e conti da sistemare. Un processo già avviato, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche grazie ai 150 milioni spesi l'estate scorsa, in parte rientrati con la cessione di Kvaratskhelia. Marin, panchinaro educato e professionale, è pronto a ripartire dal Villarreal, su richiesta di Marcelino, che già un anno fa era stato accostato alla panchina partenopea. Il nodo resta il riscatto: si lavora su un prestito oneroso con possibile obbligo.

