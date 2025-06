Gazaalmeno 31 morti in ultimi attacchi

Le recenti escalation a Gaza hanno portato a un bilancio drammatico di almeno 31 vittime, tra cui civili in fila per ricevere aiuti umanitari. Le immagini di un attacco vicino all’ospedale da campo e la sospensione degli aiuti da parte di Israele aumentano la tensione in un contesto già fragile. La situazione si fa sempre più critica: quale sarà il passo successivo per la pace?

11.30 Almeno 31 persone sono state uccise negli attacchi delle forze israeliane a Gaza. Alcune vittime erano in fila ad aspettare aiuti umanitari nei punti di distribuzione. Lo riporta Al Jazeera, che cita fonti negli ospedali. Alcune vittime palestinesi uccise da un drone militare israeliano in un attacco vicino all'ospedale da campo giordano a ovest di Khan Younis. Intanto Israele ha sospeso la consegna degli aiuti a Gaza dopo la minaccia del ministro di ultradestra di dimettersi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - almeno - attacchi - morti

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Translate post#MedioOriente Sono almeno 10 le persone uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari nel centro di #Gaza, vicino al corridoio di Netzarim. Sono aggiornamenti di Al Jazeera che parla anche di 31 morti per gli attacchi israeliani odierni sulla S Vai su X

È salito ad almeno 45 morti il bilancio delle persone uccise lunedì 2 giugno, tra cui sei bambini, negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/02/si-estende-loffe Vai su Facebook

Gaza, attacchi israeliani contro Striscia: decine di morti; Gaza, raid di Israele: almeno 20 morti. Tel Aviv sospende gli aiuti - LaPresse; Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Gaza: almeno 15 morti sotto i raid, 3 aspettavano aiuti (26 giugno 2025).

Fonti mediche, raid Israele a Gaza, i morti aumentano a 31 - E' salito ad almeno 31 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani odierni nella Striscia di Gaza: lo hanno reso noto fonti negli ospedali del territorio, come riporta Al Jazeera. Lo riporta ansa.it

Gaza, raid di Israele: almeno 20 morti. Tel Aviv sospende gli aiuti - Sono almeno 20 i palestinesi uccisi negli attacchi di Israele su Gaza da stamattina. Riporta msn.com