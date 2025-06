Gaza va sfamata in sicurezza

Gaza si prepara a ricevere assistenza in sicurezza, mentre il mondo guarda con speranza verso un nuovo accordo. Dopo il cessate il fuoco con l’Iran, gli Stati Uniti spingono per una rapida intesa tra Israele e Hamas, puntando al rilascio degli ostaggi e a una tregua duratura. La strada verso la stabilità è ancora in salita, ma ogni passo avanti rappresenta un segnale di pace possibile. La speranza non si spegne mai.

Dopo il cessate il fuoco con l’Iran, gli Stati Uniti vogliono che arrivi presto un’intesa tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi e la tregua nella Striscia di Gaza. La g. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gaza va sfamata in sicurezza

In questa notizia si parla di: gaza - sicurezza - sfamata - hamas

Antonio Tajani: "Cessate il fuoco a Gaza, garantire la pace e sicurezza" - Antonio Tajani ha lanciato un appello per un cessate il fuoco a Gaza, sottolineando l'urgenza di garantire pace e sicurezza in un contesto globale segnato da conflitti.

Gaza va sfamata in sicurezza.

Gaza va sfamata in sicurezza - Dopo il cessate il fuoco con l’Iran, gli Stati Uniti vogliono che arrivi presto un’intesa tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi e la tregua nella Striscia di Gaza. Segnala ilfoglio.it

Non c'è strategia, c'è fame. Netanyahu chiede un nuovo piano sugli aiuti a Gaza - Il premier ha dato 48 ore di tempo all'esercito per rivedere il sistema di distribuzione, motivandolo con la necessità di evitare che Hamas prenda ... Riporta huffingtonpost.it