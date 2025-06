Gaza Smotrich minaccia di lasciare il governo e Netanyahu sospende le consegne di aiuti umanitari

La tensione tra Israele e Gaza raggiunge un nuovo picco, mentre le minacce di Smotrich e le decisioni di Netanyahu alimentano l’incertezza nella regione. Con il blocco delle consegne umanitarie, la crisi umanitaria si aggrava, ponendo interrogativi sulla gestione del conflitto e sulle sue ripercussioni future. In un contesto così delicato, ogni scelta può fare la differenza: ecco cosa sta accadendo davvero.

Israele ha sospeso le consegne di aiuti umanitari a Gaza. Lo ha riferito il notiziario Channel 12 citando un funzionario israeliano. Poco prima l’ufficio di Benjamin Netanyahu aveva annunciato di aver ordinato all’esercito di presentare entro i prossimi due giorni un piano su come impedire ad Hamas di rubare gli aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza. Il dirigente citato dall’emittente televisiva ha spiegato che la dichiarazione dell’ufficio del premier è giunta dopo che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, uno dei leader dell’ultradestra favorevole al piano di occupazione dell’enclave palestinese, ha minacciato di lasciare il governo se non fossero state prese misure immediate per impedire che gli aiuti raggiungessero Hamas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Smotrich minaccia di lasciare il governo e Netanyahu sospende le consegne di aiuti umanitari

In questa notizia si parla di: aiuti - gaza - umanitari - netanyahu

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - A Gaza, la crisi alimentare è drammatica: un bambino su due soffre di grave malnutrizione mentre gli aiuti umanitari rimangono bloccati.

Translate post#Gaza Hamas sta prendendo il controllo degli aiuti umanitari che entrano nella Striscia, a Nord, e li sta rubando ai civili: lo dichiarano il premier israeliano Netanyahu e il ministro della Difesa Katz. Chiesto all'IDF un piano d'azione entro 48 ore. Vai su X

Netanyahu ha ammesso che #Israele sta armando una banda criminale dell'ISIS accusata ripetutamente di saccheggiare i tir contenenti gli aiuti umanitari diretti a #Gaza. Giovedì sera ha pubblicato un video sul proprio profilo X in cui afferma: "Su consiglio dei Vai su Facebook

Israele blocca nuovamente gli aiuti a Gaza. E Trump difende Netanyahu dai guai giudiziari: Bibi non va processato; Israele ha fermato la Freedom Flotilla in acque internazionali e confiscato gli aiuti umanitari per Gaza; Ora anche Israele ammette: stiamo armando bande di jihadisti contro Hamas.

Gaza: Israele sospende le consegne di aiuti - Il Papa: “Il cuore sanguina pensando alla situazione tragica del Medio Oriente, devastato dal dilagare della guerr ... Scrive msn.com

Mo: Israele interrompe fornitura aiuti nel nord di Gaza - (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato di tagliare tutti gli aiuti destinati alla Striscia di Gaza settentrionale ... Segnala ilsannioquotidiano.it