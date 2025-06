Gaza Pezzati Oxfam | Aiuti gestiti da Ghf? Trappola mortale E attacca Tajani | Assimila il dialogo all’impunità

La crisi a Gaza è ormai una ferita aperta nel cuore del Mediterraneo, una tragedia umanitaria senza precedenti nel XXI secolo. Con la popolazione privata di cibo, acqua e un riparo, il territorio si trasforma in un campo di battaglia tra bisogni e ingiustizie. È il momento di riflettere sulla gestione degli aiuti e sulle responsabilità internazionali, perché l’indifferenza rischia di diventare una trappola mortale. La domanda è: fino a quando continueremo a tollerare questa impunità?

“ Gaza sta vivendo la più grave crisi umanitaria del XXI secolo. Non abbiamo mai visto nulla di simile. Le persone non hanno più la capacità di soddisfare i loro bisogni primari, ovvero cibo, acqua, un luogo dove stare. Non c’è più la vita civile come noi l’abbiamo conosciuta, né a Gaza dove è stata spazzata completamente via, ma neanche più in Cisgiordania. Si sta parlando in questo momento proprio di gazificazione della Cisgiordania”. A rivendicarlo Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia, nel corso dell’iniziativa “ Voci da Gaza “, organizzata a Roma, nel corso della quale è stata lanciata una nuova campagna di raccolta fondi per Gaza, la Cisgiordania e il Libano: “Con queste risorse continueremo a supportare le popolazioni coinvolte in questo conflitto che non ha più fine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it