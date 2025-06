Gaza L’inferno a fari spenti Dimenticati da tutti per 12 giorni Qui si muore per un pezzo di pane

Gaza, l'inferno a fari spenti, dimenticata da tutti per 12 giorni: qui si muore per un pezzo di pane. Roma, 26 giugno 2025 – Giovanna Fotia, rappresentante di WeWorld in Palestina, descrive le emozioni e le sfide affrontate dalle ONG durante questo blackout mediatico. La loro testimonianza rivela una realtà sospesa tra paura, delusione e frustrazione, mentre Gaza continuava a peggiorare invisibile agli occhi del mondo. Che ruolo hanno avuto queste voci nell’attenuare l’oblio e nel mantenere alta l’attenzione su una crisi che non può

Roma, 26 giugno 2025 – Giovanna Fotia, rappresentante paese di WeWorld in Palestina, come hanno vissuto le ong questi 12 giorni in cui Gaza è uscita dai titoli e dalle agende internazionali? “Con grande preoccupazione per la paura dell’escalation e poi con una certa delusione e frustrazione per il fatto che l’attenzione mediatica si fosse concentrata altrove e la situazione di Gaza, che stava peggiorando da mesi, era stata dimenticata”. Che effetto fa essere ignorati mentre continua l’emergenza umanitaria? “Non è certo un bell’effetto, ecco. Non si può trattare come una crisi cronica quella che si trova invece in una fase acuta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza L’inferno a fari spenti. “Dimenticati da tutti per 12 giorni Qui si muore per un pezzo di pane”

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Negli ultimi due giorni, i raid israeliani su Gaza hanno causato la tragica morte di 45 bambini palestinesi, denunciano l'Unicef.

