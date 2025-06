Gaza Israele interrompe fornitura aiuti nel nord

In un clima di tensione crescente, Israele interrompe gli aiuti nel nord di Gaza, una decisione che potrebbe avere ripercussioni umanitarie profonde. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via a questa misura in risposta alle minacce di dimissioni di Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze di estrema destra, minacciato da un video inquietante. La crisi si intensifica, e il mondo osserva con apprensione come questa escalation possa evolversi.

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato oggi di tagliare tutti gli aiuti destinati alla Striscia di Gaza settentrionale, dopo che il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich ha minacciato di abbandonare il governo. Smotrich ha minacciato di dimettersi dalla coalizione dopo che un video che mostrava uomini armati prendere il .

