Gaza centri GHF come trappole mortali oltre 400 morti nei pressi dei siti di aiuti umanitari MSF | Stop a militarizzazione dei soccorsi

La situazione a Gaza si sta aggravando drammaticamente: oltre 400 vittime in meno di un mese, tra cui molti civili e operatori umanitari, colpiti intorno ai centri di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Questi siti, fondamentali per le speranze di salvataggio, sono diventati trappole mortali, mentre aumenta la preoccupazione per la militarizzazione dei soccorsi. È urgente fermare questa escalation e proteggere le vite di chi opera in prima linea.

In meno di un mese, oltre 400 palestinesi sono stati uccisi e più di 3.000 feriti, colpiti dai soldati dell'Idf intorno ai centri di aiuti umanitari della GHF I centri di distribuzione di aiuti umanitari della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), organizzazione creata da Tel Aviv e Washington,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, centri GHF come "trappole mortali", oltre 400 morti nei pressi dei siti di aiuti umanitari, MSF: "Stop a militarizzazione dei soccorsi"

