Gattuso è il ct giusto per l’Italia

Se Gattuso diventa il nuovo ct dell’Italia, potrebbe davvero rappresentare la svolta che tutti desiderano. Con la sua grinta e determinazione, è in grado di infondere energia e spirito di squadra, fondamentali per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Christian Vieri, leggenda del calcio italiano, crede che Gattuso sia l’uomo giusto per questa sfida: ma sarà davvero lui il leader capace di rilanciare la Nazionale? Solo il tempo lo dirà.

SENIGALLIA (Ancona) Christian Vieri, come ct della Nazionale è stato scelto Gennaro Gattuso: pensa sia l’uomo giusto? "Si, perché sarà in grado di dare la carica che serve, ma soprattutto di fare un grande gruppo, perché solo con questo si possono centrare gli obiettivi". Lei in attacco e Gattuso a centrocampo: insieme avete combattuto tante battaglie con la maglia della Nazionale. "Non ci vediamo da un po’, ma sono sicuro che il focus di Rino sarà sul gruppo e a tutti tornerà la voglia di andare in Nazionale e di lottare con la maglia azzurra". Per lei sei stagioni, 190 partite e 123 reti con la maglia dell’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Gattuso è il ct giusto per l’Italia"

Gattuso verso la panchina azzurra: perché “Ringhio” può essere l’uomo giusto per rilanciare la Nazionale - Rino Gattuso potrebbe presto diventare il nuovo volto della nazionale azzurra, un nome che fa sognare i tifosi e riaccende le speranze di una qualificazione ai Mondiali.

Gennaro Gattuso nuovo allenatore della Nazionale ma…è l’uomo giusto ?!!#radiohitalia.#squadrazzurra Vai su Facebook

L'Editoriale di Antonello Valentini sulla questione #Italia #Gattuso Vai su X

"Gattuso is the right coach for Italy" - Vieri trusts: "Rino will bring back the desire to fight in blue. Da sport.quotidiano.net

Italia, senti Lippi: "Mi rivedo in Gattuso, è l'uomo giusto. L'ho chiamato e gli ho detto..." - Siamo ai rigori, il cuore batte a mille e i francesi hanno un tiratore in ... Si legge su gazzetta.it