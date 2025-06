Gatti uccisi all' Asp di via La Loggia l' accusa | Sono stati sbranati dai cani colpa di un cancello aperto

Una tragica scoperta scuote la comunità: gatti uccisi all’ASP di via La Loggia, sbranati da cani entrati senza controllo. La colpa, secondo le denunce degli animalisti, sarebbe di un cancello guasto da mesi che ha consentito l’ingresso incontrollato degli animali. Un episodio drammatico che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto per le colonie feline censite. La vicenda invita a riflettere sulla gestione delle strutture dedicate alla tutela animale.

"Nelle prime ore di lunedì tre cani sarebbero entrati dentro l'Asp di via La Loggia dove vivono colonie di gatti, regolarmente censite, ed hanno ucciso tantissimi gatti". E' la denuncia, arrivata a PalermoToday, da diversi animalisti. "Il cancello della struttura è guasto da mesi e quindi rimane. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Gatti uccisi all'Asp di via La Loggia, l'accusa: Sono stati sbranati dai cani, colpa di un cancello aperto.

