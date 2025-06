Gatti insidia Savona per una maglia da titolare? A cosa pensa Tudor in vista di Juve Manchester City | tutti gli aggiornamenti

Mentre si avvicina il grande appuntamento tra Juventus e Manchester City, l'attenzione si concentra sulla possibile assenza di Gatti e sull'inserimento di Savona in difesa. Tudor sta valutando attentamente le strategie per blindare il primo posto nel Mondiale per Club, con occhi puntati anche su chi scenderà in campo questa sera alle 21. In questo scenario incerto, ogni decisione può fare la differenza: ecco gli ultimi aggiornamenti su questa sfida cruciale.

verso il big match. Manca sempre meno alla sfida in porgramma questa sera alle 21 ore italiane tra la Juve e il Manchester City, match che chiuder√† la fase a gironi di questo Mondiale per Club. I bianconeri hanno bisogno almeno di un pareggio per blindare il primo posto. In difesa Tudor √® orientato a confermare il terzetto che bene ha fatto nelle prime due uscite; accanto a Savona centrale agiranno Kalulu a destra e Kelly sul versante opposto. Ancora panchina per Gatti, che potr√† entrare a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Gatti insidia Savona per una maglia da titolare? A cosa pensa Tudor in vista di Juve Manchester City: tutti gli aggiornamenti

Juventus-Manchester City, dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, orario, probabili formazioni e incroci per gli ottavi - Juventus e Manchester City si sono già qualificate agli ottavi del Mondiale per Club dopo due giornate. Secondo ilmessaggero.it

