Gatti carica la Juve verso il primo posto | Contro il City serve la partita perfetta E su Haaland…

Gatti carica la Juventus verso il primato, consapevole che contro il City serve la partita perfetta per superare Haland e conquistare un passaggio fondamentale nel cammino al Mondiale per Club. La squadra, reduce da vittorie di prestigio, si prepara con determinazione: Federico Gatti, tornato da un infortunio, sottolinea l'importanza di questa sfida e la volontà di chiudere al primo posto il girone, puntando a un tabellone più favorevole agli ottavi. La Juventus è pronta a scrivere la sua storia.

La Juventus si prepara a un appuntamento cruciale nel cammino al Mondiale per Club, e a parlarne è Federico Gatti, difensore centrale bianconero, intervistato da Sportmediaset alla vigilia della sfida decisiva contro il Manchester City. Reduce da due vittorie di prestigio, la Juve vuole chiudere al primo posto il girone per garantirsi un tabellone più favorevole agli ottavi. Gatti, rientrato da un infortunio che ha rallentato la sua condizione, non si nasconde: "Queste sono le partite che fanno crescere davvero". "Il primo posto vale tantissimo, non solo per il tabellone". L'obiettivo è chiaro, e Gatti lo ribadisce senza mezzi termini: "Arriviamo da due vittorie contro due squadre con cui non giochi mai.

