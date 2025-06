Gatti a Mediaset | Arrivare primi fa tutta la differenza Con Tudor siamo cambiati soprattutto in due aspetti Infortunio? Non pensavo mi tenesse fuori così tanto ma…

Federico Gatti, protagonista della Juventus in questa fase cruciale, sottolinea come arrivare primi in classifica rappresenti un vero cambiamento di prospettiva per il team. Con l’intervista a Mediaset, il difensore evidenzia due aspetti fondamentali in cui la squadra si è evoluta sotto la guida di Tudor, nonostante gli infortuni che lo hanno penalizzato. La sfida contro il Manchester City si avvicina, e la Juve si prepara a scrivere il suo futuro.

Gatti a Mediaset: «Arrivare primi fa tutta la differenza. Con Tudor siamo cambiati soprattutto in due aspetti». Le parole del difensore bianconero. Federico Gatti è intervenuto ai microfoni di Mediaset a poche ore dalla sfida tra Juve e Manchester City, gara che chiuderà la fase a gironi delle due squadra. Le sue dichiarazioni. COME STANNO – « Arriviamo da due vittorie contro due squadre con cui non giochiamo mai. Ora ci giochiamo tanto, soprattutto in vista degli ottavi di finale. Sarà una partita molto complicata, completamente diversa rispetto a quelle che abbiamo fatto in passato per il campo, per le temperature. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti a Mediaset: «Arrivare primi fa tutta la differenza. Con Tudor siamo cambiati soprattutto in due aspetti. Infortunio? Non pensavo mi tenesse fuori così tanto ma…»

In questa notizia si parla di: mediaset - gatti - arrivare - primi

#ZANETTI STA CON #CHIVU Ai microfoni di 'Mediaset', poco prima di #InterRiverPlate, il vice-presidente nerazzurro ha parlato così di Cristian #Chivu, allenatore della Beneamata e suo ex compagno di squadra Vai su Facebook

Conclave, il gabbiano al comignolo attira l'interesse... dei gatti; Lovemypets: contenitore TV su Mediaset Infinity; Caso scommesse illegali, Pm Milano: Gatti aiutò Fagioli a pagare i debiti.

Gatti a Mediaset: 'Non pensavo l'infortunio fosse così grave. Ora ho bisogno di giocare' - Le parole di Federico Gatti a Sportmediaset: “Arriviamo da due vittorie contro due squadre contro cui non giochi mai. Da ilbianconero.com

Mediaset, prove di intesa con Netflix. Primo sì al polo tv - che a Cologno sarebbe arrivata una prima manifestazione di interesse, ... ilsole24ore.com scrive