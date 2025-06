Garofano | La verità di Garlasco c' è già ed è la responsabilità di Alberto Stasi

Nel cuore del caso Garlasco, Luciano Garofano rivela la verità nascosta dietro le indagini e chiarisce il ruolo di Alberto Stasi, che ormai da 232 giorni si trova al centro della scena giudiziaria. Comandante dei Ris di Parma per oltre un decennio, Garofano torna a parlare in tribunale a Genova, portando la sua esperienza e competenza per fare luce su uno dei crimini più discussi degli ultimi tempi. La verità sta emergendo, e il futuro può cambiare tutto.

Luciano Garofano, comandante dei Ris di Parma (Reparto investigazioni scientifiche) tra il 1995 e il 2009, è tornato a parlare delle indagini di Garlasco mentre si trovava in tribunale a Genova, dove è consulente della procura per il "delitto del trapano" (l'omicidio di Maria Luigia Borrelli.

Delitto Garlasco, Garofano: “Profilo DNA non idoneo, valuteremo con i periti” - Il caso del delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con l'analisi del profilo DNA, considerato non idoneo.

